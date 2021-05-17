派對房間犯禁 拘五漢檢性玩具

警方昨日在屯門一工廈打擊違法派對房間行動，在一單位內五名均十九歲男子，分別涉嫌違反限業令及販毒等被捕，行動中警方現場檢獲一批性玩具及少量毒品。屯門反黑組探員及軍裝警員，昨凌晨約二時，突擊掩至屯門新安街一幢工業大廈的一個派對房間單位，檢獲少量大麻精、大麻草、水煙煙油及大量吸食水煙容器，以及一批性玩具及潤滑劑等；單位內五名男子，均十九歲；其中一名十九歲姓陳男負責人，涉嫌販毒、藏毒及違反限業令被捕，而同在單位內另外四名男子，亦同涉嫌藏毒及違反限聚令，人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方懷疑有人在現場開毒品性派對，案件仍調查中。警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。