一名患有腦化症的教車師傅，昨晨約四時駕駛「公司車」在深井屯門公路的高速公路疑入錯線反方向行駛，導致在道路行駛中其他車輛司機左閃右避，險象環生，最後在兩公里外被接報到場的警員截獲，幸未發生交通意外，以及無人受傷。案件仍在調查中，警方表示，不排除稍後控告涉案人士危險駕駛，並會通知運輸署考慮取消其駕駛執照。網上昨日流傳一段影片，一輛巿區紅色的士沿屯門公路往屯門方向，行駛至近深井支路時，司機突然發現快線上竟有私家車亮起死火燈逆線行車，並險與的士相撞。幸好的士司機及時扭左軚閃避，最後與私家車「擦身而過」；私家車司機似乎無停車求警協助意識，繼續逆線出九龍方向。影片顯示事件發生在同日早上四時許，其間不斷有車輛迎面駛過，多輛車司機見狀扭軚閃避，險象環生，幸未有發生交通意外。警方接獲市民舉報後，派員到涉事位置一帶追截，並於距離屯門公路深井支路現場兩公里外，屯門公路近大欖隧道支路附近截獲涉事私家車，事件中，無人受傷及沒有財物損毀。警方不排除控告危險駕駛警員經初步調查後，揭發該姓馬司機八十一歲，疑患有腦退化症，但持有有效駕駛執照及駕駛導師執照；涉事私家車的登記車主為一家本地駕駛學校。案件仍在調查中，警方不排除稍後控告涉案人士危險駕駛及其他相關交通罪行，新界南總區交通調查組正跟進案件。據悉，警方會通知運輸署考慮取消涉案人士的駕駛執照。根據道路交通（駕駛執照）規例，若七十歲或以上的司機續牌，可選擇一至三年的牌照，申請時須附有註冊醫生所發證明書，證明申請人於提出申請前四個月內的健康狀況宜於駕駛及控制該種類的任何車輛。有網民看罷有關片段，也不禁揑一把汗稱十分「牙煙」！有人形容，該類司機儼如流動炸彈，幸好今次沒有釀成嚴重交通事故，否則後果堪虞。近年多宗交通意外成因疑與職業司機健康欠佳有關，早前有學者指出，在人口老化更嚴重的日本，早於○九年已將認知能力測試納入長者司機的續牌體檢要求，運輸署至今仍未將認知能力列入長者司機續牌體檢建議範圍；學者促請當局盡快將認知能力列為重點檢查項目，務求與國際標準看齊。