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東周投資會 (2021-05-17)

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「樓宇排水系統維修資助」本月接受申請

2021-05-17 列印
■市區重建局年內將協助三百幢合資格樓宇展開有關工程。
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　　《財政預算案》設立十億元的「樓宇排水系統維修資助計劃」本月起接受申請。市區重建局行政總監韋志成表示，今年內將協助三百幢合資格樓宇展開工程，涉及的資助額約一億元。

　　韋志成昨日在網誌表示，計劃的目標是協助樓齡四十年或以上、符合住用單位平均每年應課差餉租值上限要求的業主，進行樓宇公用排水渠管檢驗、修葺和改善工程。過去兩周已收到近一百五十個查詢。



　　今年將協助三百幢合資格樓宇展開有關工程，當中一半由業主組織主動申請，另外一半由屋宇署按風險評估挑選，由政府承建商代業主進行所需工程。由於排水管維修責任複雜，建議法團從中協調。

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