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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 港聞

財爺預告失業率將顯著下降

2021-05-17 列印
　　政府將於周四公佈新一期失業率，財政司司長陳茂波預計隨著近期經濟及疫情持續改善，失業率將從百分之六點八進一步顯著下降。有飲食業界代表卻指出，前線員工多數不願接種疫苗，業界無法受惠於放寬的措施，預料行內失業率仍然高企。

　　陳茂波昨天在網誌指出，經濟增長結束持續六季收縮，預期失業率及就業不足率會進一步下降，就業市場能否持續改善，讓打工仔能夠切身感受到環境好轉，很大程度視乎疫情是否進一步受控。



飲食界不表樂觀

　　香港餐務管理協會會長楊位醒向本報表示，業界員工年紀普遍較大，自願接種疫苗者少，多數食肆尤其中式酒樓仍維持堂食至晚上十時，每枱最多四人，預料業界新一期的失業率及就業不足率仍高企。

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