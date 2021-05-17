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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 港聞

警員涉參與非法賭波停職受查

2021-05-17 列印
　　一名二十七歲爛賭警員，涉參與非法賭波被停職受查。消息稱，警方較早前對一個賭波網站進行調查，發現該網站招攬本地賭客，投注海外足球賽事，涉及非法外圍賭博，經進一步調查，再發現網站內其中一個戶口屬一名警員持有，疑有人參與非法賭波，遂將涉事男警停職調查。

　　據了解，涉案男警隸屬長沙灣分區巡邏小隊。



　　警方昨天回應查詢時稱，有關案件正由毒品調查科財富調查組跟進，暫時未有人被捕。

　　警方強調，警隊非常重視人員操守，若有任何警務人員疑干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

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