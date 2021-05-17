警員涉參與非法賭波停職受查

李斯特城周六英格蘭足總盃決賽在溫布萊1:0爆冷勝車路士，隊史一百三十七年首次捧盃。就在歐洲超級聯賽導致豪門班主和球迷關係破裂之際，狐狸封王後，主席艾雅華特落場跟球員一起慶祝，門將卡斯柏舒米高將冠軍獻給已故前主席維猜，場面更令人動容。 狐狸之前四次踢入英足盃決賽均鎩羽而歸，今仗靠泰利文斯一記遠射寫下隊史輝煌一頁。是次捧盃對李斯特城將帥和名宿都有不同意義，卡斯柏舒米高一句話，頓顯這家球會上下份外有人情味：「這場勝利要獻給已故的前主席維猜，我們今仗的球衣內印有他的照片，他一直與我們同在。」 「少東」落場同歡 歐超聯風波顯示班主視將帥和球迷如搖錢樹，不過維猜之子艾雅華特緊隨父親生前...

2021-05-17