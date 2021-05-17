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東周投資會 (2021-05-17)

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長洲最高溫錄36.7°C 今續晴朗酷熱

2021-05-17 列印
長洲最高溫錄36.7°C 今續晴朗酷熱
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　　酷熱天氣警告昨天持續生效，長洲昨日錄得最高氣溫達攝氏三十六點七度，是全港最熱，大美督達到三十六度，不少人到海灘除下口罩，享受日光浴，沙灘顯得人山人海。

　　上水、打鼓嶺、坪洲、打鼓嶺、元朗公園氣溫昨日亦達到三十五度或以上。適逢假日，不少市民湧去沙灘消暑，不乏年輕男女相約朋友暢泳，也有父母帶子女在近岸淺水位置戲水。各區公眾泳池都是非常熱鬧，防疫限制下限制入場人數不得超過三成，名額一早已滿需要排隊，多人只能在外等候。



　　天文台指出，副熱帶高壓脊正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，今日日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫料約三十三度，新界再高一兩度，稍後局部地區有雷暴及幾陣驟雨。

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