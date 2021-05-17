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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 港聞

抽查3539外傭五人未強檢

2021-05-17 列印
　　勞工處在剛過去的周六及日，在外傭經常聚集的地方進行巡查，以查察外傭是否已遵從早前的強制檢測，截至昨午四時，共抽查了三千五百三十九名外傭，絕大部份已做了檢測，未有遵從強制檢測公告的五名外傭，接獲強制檢測令，有二十名外傭的檢測／接種疫苗紀錄須進一步核實。

　　面對變種病毒株的威脅，政府已要求所有外傭須於五月十五日至三十日期間再次接受強制檢測，如未有遵從可處定額罰款五千元，並會收到強制檢測令，若不遵從可罰款二萬五千元及監禁六個月。



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