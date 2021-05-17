面對變種病毒株的威脅，政府已要求所有外傭須於五月十五日至三十日期間再次接受強制檢測，如未有遵從可處定額罰款五千元，並會收到強制檢測令，若不遵從可罰款二萬五千元及監禁六個月。
抽查3539外傭五人未強檢
面對變種病毒株的威脅，政府已要求所有外傭須於五月十五日至三十日期間再次接受強制檢測，如未有遵從可處定額罰款五千元，並會收到強制檢測令，若不遵從可罰款二萬五千元及監禁六個月。
台灣單日確診破二百 項明生避疫受困歎拞墮
台灣新冠疫情升溫，單日新增二百零六宗本地確診病例，再創單日新高。疫情「重災區」新北及台北市，民眾主動留家抗疫，西門町、信義區等著名商區猶如空城。旅遊達人項明生於去年底為避香港疫情，離港赴台，他指自己大...
2021-05-17
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驚嚇！「裸聊」女主播真身 原來是披人皮面具男子
網絡裸聊詐騙愈來愈多！內地警方近日破獲一宗裸聊詐騙，揭開這宗「裸聊」女主播的真身，原來是由兩名男子戴上人皮面具，再穿上義乳扮成的女生。警方發放有關提防裸聊詐騙的宣傳，網民看後頻呼嚇呆，大喊指是電影《畫...
2021-05-17
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哈馬斯領袖寓所美聯社辦公室盡毁 以軍戰機狂炸加沙建築物
以色列與巴勒斯坦的衝突已進入第七天，以軍戰機周日凌晨轟炸加沙市有三座建築物被夷為平地，包括哈馬斯領袖辛瓦爾（Yehya Al-Sinwar）的寓所、當地美聯社及阿拉伯半島電視台等多間國際傳媒機構的大廈...
2021-05-17
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嘉亨灣環境寧靜享海景
西灣河海景屋苑嘉亨灣沿海而建，提供逾2000個單位。是次帶大家走訪該盤一個三房一套房單位，面積749方呎，佈置簡潔實用，大廳有露台，向東眺望筲箕灣避風塘及鯉魚門海景，起居環境寧靜。 由恒地及中華煤氣發...
2021-05-15
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索羅斯大手掃入爆倉股 科技股料隨外圍向上
外圍美股上周四及五連升兩日，科技板塊顯著反彈，納指更單日急升逾三百點，大炒家索羅斯原來看好科技股，早已部署掃入一批科技股。市場人士認為，科技股料會跟隨向上，但要視乎騰訊（700）首季業績而定，大市預計...
2021-05-17
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首捧足總盃祭維猜 最有愛冠軍
李斯特城周六英格蘭足總盃決賽在溫布萊1:0爆冷勝車路士，隊史一百三十七年首次捧盃。就在歐洲超級聯賽導致豪門班主和球迷關係破裂之際，狐狸封王後，主席艾雅華特落場跟球員一起慶祝，門將卡斯柏舒米高將冠軍獻給已故前主席維猜，場面更令人動容。 狐狸之前四次踢入英足盃決賽均鎩羽而歸，今仗靠泰利文斯一記遠射寫下隊史輝煌一頁。是次捧盃對李斯特城將帥和名宿都有不同意義，卡斯柏舒米高一句話，頓顯這家球會上下份外有人情味：「這場勝利要獻給已故的前主席維猜，我們今仗的球衣內印有他的照片，他一直與我們同在。」 「少東」落場同歡 歐超聯風波顯示班主視將帥和球迷如搖錢樹，不過維猜之子艾雅華特緊隨父親生前...
2021-05-17
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卡地亞自然主義高級瑰寶
卡地亞的高級珠寶世界，充斥着工藝精湛與創意無限的精采傑作，包括去年登場的[SUR]Naturel系列，就以抽象手法演繹大自然意境，而經典中的經典Panthère de Cartier系列，則成功奠定專...
2021-05-13
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自誇跟姜濤成就同樣超越 林作備戰拳賽 禁裕美埋身
林作跟「百億富三代」鍾培生將於9月18日上演百萬拳賽《林鍾大戰》，日前僅受訓3個月的林作參加《Energy Fight 2021拳擊業餘賽》作熱身，雖然於附加賽最終回輸咗，但揚言唔會影響出戰信心。挾住...
2021-05-17
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勵‧志——守護人和自然的共同家園—大自然保護協會
你對香港的印象是什麼？曾經不少人稱香港為「石屎森林」，但這裡同時有著被票選為全球最佳的城市遠足徑，近八成的土地被植被覆蓋。綠樹紅花、碧海藍天從來沒有離我們而去，倒是人類的活動令自然環境不斷改變，牽連居...
2021-05-17
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雄深雅健——趁未走火 走出胡同
每個馬迷，一起奉行目標為本，想盡一切方法，務求成為勝方。賽績、晨操是兩大基本要訣，由兩大類衍生各種方法，無論屬哪一派，目的都一致，無抵觸，更不應排斥，以事實、個人經驗累積，逐一驗證，以求找到最適合自己一套度馬方法。 過分傾側，不理其他因素、條件、疑問，既欠全面，更有如自我閂後路，若有此狀況，趁未走火入魔，還是快點走出胡同。 找到變數，不等如一定可贏錢。要明白變數唔係大晒，只屬指標之一，好或不好，有待事實驗證，還要證明經得起考驗。 不時提到某馬操法有變，其實與場地偏差、跑法、遭遇形勢等，均只屬芸芸因素之一，變好、變得有幾好，似無準則，其實可透過自設回溯、追溯基制，有如做普篩，...
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