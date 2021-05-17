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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 港聞

羅致光：不排除取消違法工會登記

2021-05-17 列印
　　勞工及福利局局長羅致光在網誌指，二○一九年底出現如「海嘯式」的新職工會申請登記潮，但《港區國安法》列明，要對社會團體涉及國家安全事宜採取必要措施，勞工處不排除取消違反條例的職工會登記。

按《國安法》處理



　　羅致光指在去年一至三月期間，收到新職工會的登記申請已多達一千五百七十八宗，這個數目相比於二○一八年的十六宗，增幅近一百倍。在去年接獲的新職工會登記申請共有四千二百八十九宗，期間完成的新職工會登記為四百九十五宗，較過往四年每年平均完成新職工會登記數目，急升二十倍至六十二倍不等。

　　職工盟總幹事蒙兆達批評政府以政治整肅工會；教協會長馮偉華則表示，一定會奉公守法，過往完全是依法辦工會活動。

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