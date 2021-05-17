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東周投資會 (2021-05-17)

日報新聞 > 港聞

陳肇始：醫生註冊條例 將另闢新路徑吸海外醫生

2021-05-17 列印
　　食物及衞生局局長陳肇始指有迫切需要為合資格的非本地培訓醫生另闢途徑，只要符合特定條件，便毋須通過執業資格試，亦能在港取得正式註冊資格。當局稍後會在《醫生註冊條例》加入一條新路徑，會盡快交代詳情，並向立法會提交條例草案審議。陳肇始在網誌撰文表示，隨着人口老化，慢性病漸趨普遍，令公型醫療系統承受更大壓力，一些專科輪候時間相當長是極不理想。食衞局推算，到二○三○及二○四○年，分別會短缺一千六百一十名和一千九百四十九名醫生，公營醫療醫生人手短缺尤其嚴重。

　　醫生短缺是導致醫管局和衞生署專科服務輪候時間長的主要原因，專科如內科、眼科等個案輪候時間均超過一百個星期，情況不可接受。



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