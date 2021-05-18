台疫井噴式爆發 化學兵清洗色情架步

台灣新一波新冠肺炎疫情出現井噴式爆發，單日新增三百三十三宗本地個案，再創單日新高，較前一天大升逾六成，政府警告疫情仍未到頂。台北萬華涉色情的茶藝館群組持續擴大，中招者多為五十至七十歲的長者，當中重症比例偏高。台灣軍方連日派遣近百名化學兵往萬華區大消毒。台灣昨天新增三百三十五宗新冠肺炎確診個案，三百三十三宗屬本地感染，台北市佔一百五十八例，新北市佔一百四十八例，其餘個案分佈在桃園市、基隆市、彰化縣、台中市、宜蘭縣、新竹縣及苗栗縣。其中，一百五十五名患者與萬華區茶藝館相關，八十六宗有台北萬華區活動史，另有四十宗源頭不明。新北市亞東醫院爆發院內感染，八名病人及一名看護染疫，至少二十九名醫護須隔離。重症長者多流行疫情指揮中心專家諮詢小組指，目前有近五百七十名患者留院，當中四十一人患嚴重肺炎或呼吸衰竭，十五人留醫深切治療部，有十三人須使用呼吸機，其中兩人同時使用人工心肺。今波疫情重症者比例偏高，小組解釋，萬華區的患者以五十至七十歲長者為主，年長者容易患有嚴重肺炎，屬於重症高風險群體，但仍要調查重症個案是否受英國變異株影響。台灣軍方連日動員抗疫。陸軍33化學兵群派遣督導組及作業兵力近百員，昨天出動重型消毒車、氣霧式消毒器、背負式消毒器、輕型消毒器等機具，針對萬華區環境、快篩站作大消毒，消毒霧彌漫街頭；三軍總醫院則派醫師、護理師、檢驗師、行政人員約五十人員，駐點在快篩站，協助民眾篩檢。台北市及新北市前天約有二千三百人到台北五個檢測站採樣，他們大多都有萬華活動史，陽性比率達一成。有分析認為，台灣過去一年的本土個案能維持低水平，原因是社區檢測不足。封關一個月另外，昨天為台北市及新北市進入第三級防疫警戒後的首個工作天，台北車站、市政府站等主要捷運站的人流大減，乘客亦主動保持社交距離。台北及新北市所有高中以下學校、補習班等，今天起停課至本月二十八日。疫情指揮中心亦宣佈，自明天起禁止非台籍人士入境，緊急或人道考量等經專案許可者除外，並暫停旅客來台轉機，措施維持至下月十八日。