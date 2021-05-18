台民眾恐慌搶購物資 不買口罩掃光即食麵

台灣疫情大爆發，引發民眾恐慌，各地超市搶購潮持續。對此，一名女網友發現，超市貨架上的即食麵被掃光，但「最該買的商品」沒有人要，讓她納悶，「為甚麼大家不買口罩，來載一堆泡麵？嚇到跑去對面全家買維力炸醬麵壓壓驚。」在其發文附上圖片可見，超市貨架上各種泡麵全被民眾掃光，口罩區則堆滿口罩。帖文瘋傳後，網友紛紛留言，「吃比較重要，死了就沒得吃了」、「吃是一定要吃的」、「不怕病死，只怕餓死」、「民以食為天，不吃會餓肚子」、「因為台灣泡麵實在是太好吃了」、「為甚麼要買泡麵，我反而買冷凍食品、微波食品，這好吃多了。」亦有網友認為不需過度囤貨，「這看起來好像四、五個強颱要來台灣一樣」。亦有網友回應指，「因為不出門用不到口罩了，但很需要泡麵」、「因為有泡麵就不需要出門了」。