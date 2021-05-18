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五旬男腦幹出血亡 初步評估與疫苗無關

2021-05-18 列印
五旬男腦幹出血亡 初步評估與疫苗無關
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　　衞生署公佈，一名五十歲男子於離世前十三日曾接種第二劑科興疫苗，初步臨牀評估認為與疫苗接種無關。該男子前日離世，初步診斷死因為腦幹出血，個案交新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會進行因果關係評估。截至本月九日，衞生署共接獲十九宗涉及曾經於離世前十四日內接種疫苗人士的死亡個案。

　　另外，政府專家顧問袁國勇（圖）表示，本港目前有機會「清零」，他強調市民仍要接種新冠疫苗，不要待及本港疫情如印度或台灣般反彈才去打針。他指香港接種率低，擔心供應商未必會願意為香港供貨。



　　負責新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權表示，本周內將開展外展疫苗接種計劃，待熟習流程後便會加強推廣。

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