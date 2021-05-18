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七國抵港人士 檢疫要求收緊

2021-05-18 列印
　　政府再次收緊若干海外地區到港人士的登機及檢疫要求，鑑於海外多個地區疫情持續，加上變種病毒株廣泛傳播，政府指明阿根廷、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭及新加坡為高風險指明地區，本月二十一日開始生效。當地回港人士須於指定酒店檢疫二十一天，完成接種疫苗人士可減至十四天；曾逗留上述地區的非香港居民將不會獲准入境。

　　另外，本港昨天新增一宗新冠肺炎輸入個案，是前天一名從印尼來港的外傭，但並非帶變種病毒。



　　一名二十九歲華大基因男職員本月初確診，衞生防護中心日前認為其檢驗樣本受污染，並非確診。政府專家顧問袁國勇昨天視察涉事實驗室後相信，該員工休息期間吸入新冠病毒DNA，強調傳染性極微。

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