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美股中段跌150點

2021-05-18 列印
　　美國聯儲局高層再「放鴿」，但美股早段仍要下跌。杜指中段報三四二三二點，跌一百五十點；納指則報一三三三七點，跌九十二點。

　　滙控美國預託證券價格見四十八點六五港元，升零點一港元；騰訊則見六百零六點一五港元，升五點六五港元。

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