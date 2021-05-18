﻿「禿」如其來 我有辦法

先天髮量不少的人也有掉髮的煩惱，他們能明顯感覺到額頭前面的髮量遠不如後腦的多。與後腦的相比，前面愈來愈薄，顯得額頭愈來愈高。告訴你：坊間有比一天一粒生髮片更簡單的辦法嗎？但要緊記生髮片是需要堅持服用！今天來解釋一下頭髮週期和NEW NORDIC生髮片的關係。頭髮的生長週期分為生長期（兩到六年），退化期（兩星期），休止期（兩到四個月），然後頭髮掉落。NEW NORDIC生髮片的機理是給髮囊提供需要的營養，讓新髮從髮囊長出來。在服用過程中，吸收生髮片頭髮後新陳代謝，加速頭髮的休止期，看起來暫時掉髮量會增加。這個階段不用擔心，因為新髮正在生長中，幾個月後頭髮的總量一定是更多。NEW NORDIC生髮片的成分天然有效，無激素，男女都可食，屬於長期保養頭髮必備的產品。生髮片在萬寧和屈臣氏都能買到，即日至六月十七日更享受到買二送一的優惠，欲購從速。頭髮的改善越早開始越好，以免情況太壞需要更長時間來恢復。而如果你是一直購買這個產品的朋友，趁機可以為未來幾個月好好補貨了。此外，NEW NORDIC官網和屈臣氏還有其他優質產品可供選擇。護肝片不僅可以護肝，也能促進脂肪代謝，也是男女都可食的保肝產品。助眠片對焦慮引起的睡眠質量差有很好的效果。膠原蛋白片每天四片，有驗證證明能有效去細紋。要圖方便網購，只要客戶至官網買所有產品，全港都免費送貨的。藍莓片和結腸健康片在官網更有驚喜優惠。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注NEW NORDIC的Facebook和IG，隨時來聯繫我們。