  • 2021年5月18日 星期二
  • 29º
  • 83%
熱門： 黎智英袁國勇安盛消委會芝士

日報新聞 > 港聞

十款兒童蠟筆釋有害金屬物質

2021-05-18 列印
　　消費者委員會測試兒童經常接觸到的十二款蠟筆和七款手指畫顏料，發現一款樣本的鋁遷移量超出歐盟玩具安全標準的上限近五倍，另有八款蠟筆樣本檢出的有害物質多環芳香烴。測試結果顯示，十款樣本檢出有害金屬遷移，十二款蠟筆樣本中有四款檢出鋁，當中「Caran d'Ache」的藍色蠟筆樣本檢出的鋁含量，超出歐盟玩具安全標準上限五倍。

　　有八款蠟筆樣本分別檢出一至四種多環芳香烴（PAHs），PAHs是石油原材料中的有害物質，其中萘屬於可能令人類致癌的物質，菲和芘有機會因長時間接觸而引致紅疹或過敏反應。至於七款手指畫顏料樣本中，有兩款包括「LEFRANC BOURGEOI」及「Crayol」分別驗出鋁。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd