改善腸道微生態 由改變飲食習慣做起

本欄過去已從不同的角度探討過腸道微生態平衡對身體的重要性，不單提升自身免疫力，擊退病菌侵襲，也有助疫苗的功效，減少注射疫苗後的不良反應。今期我們請來腸胃肝臟內科專科醫生吳秉英，因應讀者來信問及有關腸道健康的問題，解釋成因及了解如何改善我們的生活習慣，恢復腸道微生態的健康，令我們遠離疾病。腸道微生態失衡的原因吳醫生指出，自我們從母體出生開始，腸道微生態便會受大環境影響，而在成長過程中，生活習慣亦會改變個人體質及腸道微生態。「以一位於香港出生的嬰兒作例子，他的腸道微生態便視乎出生環境的細菌元而成形，若後天的生活習慣養成喜愛BBQ、煎炸及碳燒等食物，又會令腸道微生態發生變化。又例如服用抗生素，一個療程也足夠破壞我們的腸道微生態，可能需要用數年時間的調理才能恢復平衡。」吳醫生以「大環境 小宇宙」形容會影響我們腸道微生態的情況，認為每個人都有其「生理活動習性」，例如定時飲食作息、適量的運動及不偏食，若脫離了這習性便會出現問題。「人類天生是雜食動物，除非我們自小開始改變，否則對身體始終會有不良影響，令腸道微生態失衡。」吳醫生又表示，素食者要留意補充缺少肉類提供的蛋白質及維生素，應從豆類等食物攝取植物蛋白質，否則過多的蔬菜纖維素有機會令部分人出現胃氣及腹脹等問題。香港人壓力大易生腸胃問題要平衡腸道微生態，吳醫生強調注意自身「生理活動習性」十分重要，但大部分香港人食無定時，令腸胃問題經常纏繞我們，當中又以胃酸倒流（反流性胃病）、腸易激綜合症等功能性疾病最令人困擾。過去我們收到不少有關腸道問題的來信，很多都是腹脹、便秘，吳醫生表示，這與香港人生活壓力大有關，加上不良飲食習慣，甚或令身體免疫力變差，導致功能性腸胃問題及急性腸胃炎。「香港大學00年前後曾做過統計，發現香港人患上功能性疾病的比率一成多，但到14年已逾五成。當然人口老化是原因之一，但都市人不注重腸道健康問題也是主因，況且功能性疾病亦會轉化為結構性，最後導致發炎、潰瘍等症狀，情況令人憂慮。」另外，吳醫生認為有功能性疾病的人，一半以上都不察覺本身出現問題，以為自己狀態良好，過着健康生活，實際上他們很多都出現「消化道運動失衡綜合症」，只是不自知而已。要知道自己是否腸道出現問題，吳醫生建議大家「分析大便習慣」，留意每天排便的次數、順暢度，有否肚痛或腹脹，以了解自身腸道健康狀況。快速改善腸道微生態改善腸道健康最好由飲食習慣着手，吳醫生提議我們除了定時進行帶氧運動外，首要注意三餐定時，更切記不要偏食，因為這樣會影響我們全面性吸收益菌。不過假如希望能更快速及具針對性改善腸道微生態，吳醫生認為透過益生菌及益生元補充品是一個不錯的選擇，只是市面有太多類近的產品，而且腸道的益生菌就有數千種，未必每種產品均適合我們，因此吳醫生建議我們應該選擇有科研成果支持的配方。而由中大研發的微生態免疫力配方，針對亞洲人體質，符合「大環境 小宇宙」的原則，加上配方中備有益生菌及益生元，在補充益菌同時提供營養予益菌自然生長，自然能夠更精準及全面地平衡腸道微生態，提升我們的免疫力，為我們的健康作戰。