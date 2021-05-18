李家超：凍結黎智英資產與新聞自由無關

壹傳媒（282）昨早開市前停牌，以待發出公佈，有關保安局凍結控股股東黎智英持有資產及壹傳媒股權的聲明；其停牌前報一角八仙六。保安局局長李家超表示，凍結黎智英的資產是根據《港區國安法》的實施細則及在充份掌握資料所下的決定，與新聞自由無關。保安局局長李家超根據《港區國安法》第四十三條實施細則，他在適當需要時候必然採取可能包括凍結資產等措施，確保有關人等不能用於危害國家安全罪行，這是維護國家安全必然的措施。上周五，壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒約七成一股份，以及其擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產被凍結。李家超指出，有關案件已經進入法律程序，不適宜公開細節，國安處起訴黎智英勾結外國勢力，危害國家安全的罪行，已經在法庭審訊。李家超指已經充份考慮他掌握資料，強調危害國家安全是嚴重罪行，政府必然嚴厲執法、追究到底；凍結資產是重要措施，防範制止洗黑錢或違法融資等嚴重罪行。對於有傳《蘋果日報》七月一日前被政府取締，李家超強調不評論傳言，政府的行動依據法律打擊危害國家安全罪行，與新聞工作無直接關係，不涉及打壓新聞自由。李家超強調，任何人不論從事甚麼工作都要守法，對於危害國家安全的行為，政府會嚴厲依法處理確保得到法律懲治，當局絕不姑息。壹傳媒停牌壹傳媒（282）上周五收市價為一角六仙八，以該收市價計，壹傳媒總市值約四點九億元。翻查港交所權益披露顯示，截至去年十二月二十九日，黎智英持有壹傳媒股份百分之七一點二六，是次凍結涉及金額約三點四九億元。