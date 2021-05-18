  • 2021年5月18日 星期二
  • 29º
  • 83%
熱門： 黎智英袁國勇安盛消委會芝士

日報新聞 > 港聞

修訂《私隱條例》 「起底」擬列刑事

2021-05-18 列印
　　政府建議修訂《私隱條例》，把「起底」行為刑事化，私隱專員鍾麗玲昨在立法會指，若有網站不移除「起底」內容，不排除會移除整個網站，正與律政司草擬相關條文。

　　對於議員關注若個人資料在網站上移除後，卻「借屍還魂」重現，私隱專員鍾麗玲指如果整個網站都是「起底」內容，不排除有這權力把有關的資料整個糾正或移除。至於若網站或通訊軟件總部在海外，鍾麗玲承認要規管海外平台在操作上有難度，但不少平台都配合港府要求，刪除違規內容。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd