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周守仁獲委任港教區新主教

2021-05-18 列印
周守仁獲委任港教區新主教
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　　梵蒂岡昨日公佈，教宗方濟各已任命耶穌會會士周守仁神父（右圖），為天主教香港教區下一任教區主教。周守仁現年六十二歲，目前為耶穌會中華省省會長及華仁書院（香港及九龍）校監。周守仁的祝聖禮將在十二月四日舉行。

　　周守仁向華仁書院的師生發信，指任命是通過諮詢和分辨的結果；華仁書院將在適當的時候任命新一任校監。天主教香港教區前主教楊鳴章於二○一九年一月逝世後，前主教湯漢樞機擔任宗座署理，香港教區主教一直懸空逾兩年。



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