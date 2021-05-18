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21政務官辭職 流失率創十年高

2021-05-18 列印
21政務官辭職 流失率創十年高
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　　公務員事務局局長聶德權（右圖）昨天在立法會透露，二○二○至二○二一年度共有一千八百六十三名公務員辭職，較對上一個年度多近兩成。當中有二十一名政務官辭職，流失率百分之五點二一，創十年新高。對於議員指政府要求公務員宣誓，會否令招聘政務官變得困難時，聶德權指今年接獲一萬四千份申請，較去年多二千份。

　　他指出，辭職的公務員各有理由，包括個人發展、家庭、健康、獲私人市場聘任等。聶德權指出，香港經濟下行，公務員編制落實零增長，但為填補人才流失，今年仍會招聘一萬名公務員。議員關注公務員薪酬褔利是否具吸引力，他指雖然新制公務員並無退休金，但仍有較強積金優厚的公職金，公務員薪金仍有競爭力。



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