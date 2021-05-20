2800異常個案 大部份輕微 打針後死亡 與疫苗無關

本港開展新冠疫苗接種計劃至今，市民反應未如理想，僅打了二百萬針，接種率稍高於一成八，而打針後出現異常個案約二千八百多宗，大部份情況輕微。港府強調，打針後十四天內死亡的二十人，經專家研究後均與打針不存在因果關係，打針亦不會增加急性中風風險，而致婦女小產或民眾面癱的比率均低於一般情況。為增加透明度，當局逢周三公佈接種疫苗與非接種疫苗出現健康事故數字的對比。食衞局副局長徐德義指，截至前日，本港接種了逾二百萬劑新冠疫苗，當中逾一百一十九萬人打第一針，佔十六歲以上人口約百分之十八點二；亦有近八十二萬人打了第二針。他指接種率低於達致群體免疫率水平，除非有明顯禁忌症狀，呼籲公眾打針。徐德義再籲公眾打針衞生署至今接獲二千八百九十宗打針後的異常報告，佔接種總劑量千分之一點五，絕大部份是較輕微個案，如頭暈、出疹等。而二十宗離世前十四天內曾打針的個案，佔接種總劑量十萬分之一，均未發現與打針有因果關係。按醫管局數字，曾打針而患急性中風或死亡個案，每一萬人有一點五一宗，未曾打針的相關數字是五點八二。打針後出現冠心病數字是零點五三，未打針的相關數字是二點六九，未有證據顯示打針會增加死亡或急性中風風險。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星稱，十五至四十九歲女士接種疫苗後流產的數字為每一萬人有零點三八宗，而未有打針而流產的個案為六點三二宗，故市民可以安心，打針似乎不影響胎兒。上月十九日至本月二日，有四十六名市民打針後面癱，年齡介乎二十至八十七歲，發病比率並非高於背景發病率。而政府疫苗接種保障基金接獲一百九十五宗查詢，正處理十六宗申請。專家：不會增中風風險徐指出，當局由下周起逢星期三會公佈以上有關新冠疫苗接種的監測數字和參考數據，以進一步提高透明度，讓市民更能掌握疫苗接種的最新資訊。對於政府早前宣佈，復必泰疫苗社區接種中心將維持至九月底，徐強調九月非接種復必泰死線，屆時會有其他地方提供注射服務。他解釋，儲存復必泰疫苗須要一定的物流配套，社區接種中心運作亦須大量資源人手，沒必要不停延長接種中心運作。