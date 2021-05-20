台增267本土病例 六成疑涉「阿公店」

台灣新冠肺炎疫情持續，單日新增二百六十七宗本土確診個案，近六成曾赴萬華區，或與當區疑似風月場所的茶藝館有關。有傳在茶藝館工作的女性外勞逃往南部避疫，一度有二十七名外籍女失聯，警方緊急尋找，昨天成功通知各人去接受檢測。台灣新增二百七十五宗確診個案，其中二百六十七宗屬本地感染，當中新北市佔一百二十九宗，台北市佔七十宗，其餘個宗分佈在彰化縣、桃園市、高雄市、台中市、基隆市、宜蘭縣、台南市及新竹市。新增個案中，八十七例曾赴台北萬華、七十三例與萬華區茶藝館相關，另四十九宗源頭不明。27失聯茶藝館員工已尋獲萬華區茶藝館為今波疫情「重災區」，有台北市議員指當區二十間茶藝館是「越南店」，即店內小姐來自越南，起初或以看護、幫傭等名義赴台，但實際在風月場所工作。外界擔心她們近日返回中南部僱主家中避疫，恐將病毒擴散至中南部縣市。警方緊急聯繫六十五間茶藝館負責人，着店內員工接受檢測，暫聯繫上二十二間茶室，查出有八十名外籍女子工作，當中二十七人一度失聯。警方昨午成功聯繫以上人士，她們須接受檢測。民眾外出須全程戴口罩疫情指揮中心宣佈，由於全台過半數縣市出現本土個案，即日起全台提升疫情警戒至第三級，民眾外出時須全程戴口罩；停止室內五人以上，室外十人以上聚會；除維生、秩序維持、必要服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉等。此外，台灣龍頭醫院台大醫院有十名工務室員工確診，他們負責維修工作，據悉有人曾赴萬華區。院方指，即日起停止所有常規手術及接收新病人，全院員工要接受檢測。