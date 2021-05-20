印度染疫亡創新高 接種疫苗大減

印度昨日新增二十六點七萬宗新冠肺炎確診，是連續三日少於三十萬宗 ，死亡人數卻創單日新高，有逾四千五百二十名患者離世。當地醫療資源依然不足，疫苗短缺，醫院不勝負荷。過去六周，印度的疫苗接種劑次大減一半，由四月初高峰的每日約四百萬劑，降至本星期的不足二百萬劑。同時，抗疫前線的醫護面臨風險，當地有醫生組織指，疫情爆發至今，已有近千名醫生染疫離世，其中又二百四十四人在三、四月期間死亡，當中不足百分之三完成兩劑疫苗接種。此外，近日有風暴吹襲馬哈拉斯特拉、古吉拉特邦等疫情重災區，可能引發衞生危機，加劇疫情傳播。外電根據全球各地公佈的官方數據統計，指全球二百一十個國家及地區已接種超過十五億劑次新冠疫苗，近六成集中在中國、美國和印度，其中中國接種了四點二億多劑次，屬全球最多；其次是美國，有二點七億劑次；印度則排第三，有一點八億劑次。