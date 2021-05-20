  • 2021年5月20日 星期四
  • 29º
  • 79%
熱門： 新垣結衣星野源華英中學安格斯牛肉吳業坤

日報新聞 > 港聞

中大研究：新冠療法不致乙肝惡化

2021-05-20 列印
　　中大醫學院公佈研究指出，感染乙肝病毒的新冠確診者，其肝臟受損的風險，與其他新冠確診者無明顯差異，顯示新冠病毒治療方法不會為他們帶來危害。

　　研究團隊分析超過五千名本地新冠患者，包括三百五十三名乙肝感染者，及三百五十九名乙肝康復者，結果發現新冠患者如感染乙肝病毒，不會增加急性肝受損或死亡的風險。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd