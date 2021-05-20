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浴佛移師網上 信眾可遙距參與

2021-05-20 列印
　　疫情下的佛誕活動移師網上舉行，香港佛教聯合會昨午在網上直播浴佛大典及講座，指信眾就算未能親身前往寺院道場，亦可在網上收看直播和參與。佛聯會會長寬運大和尚昨日致詞時說，香港經歷了社會動亂和疫情，令人體會到佛法的無常，市民要拿出改變的勇氣，改變生活方式，避免疫情傳播。此外，志蓮淨苑今早九時起亦會舉行網上浴佛，香港佛光道場則在今早十一時舉行佛誕節浴佛法會，並在網上進行直播。



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