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美股中段跌397點

2021-05-20 列印
　　美國周三股市早段下挫，杜指中段報三三六六三點，跌三百九十七點；納指則報一三一九四點，跌一百零九點。滙控美國預託證券價格見四十八點七四港元，跌零點四六港元；騰訊則見六百一十點三六港元，升二點八六港元。

　　美股市場的比特幣概念股全線下挫，曾經接受「以幣買車」的特斯拉，早段跌百分之四，持有大量比特幣的Microstrategy跌一成。至於虛擬貨幣交易所 Coinbase，早段亦有近一成跌幅。



　　紐約期金報每盎司一千八百八十四點二美元，升十六點二美元；紐約期油則報每桶六十二點六四美元，跌二點八五美元。
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