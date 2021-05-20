鄭若驊：中港互認破產程序 保障債權人利益

律政司司長鄭若驊昨在網誌表示，上周五到深圳，代表本港與內地最高人民法院，簽訂有關兩地法院互認破產程序的會談紀要，容許兩地的清盤人向對方法院申請，認可在當地的清盤程序。她認為，合作機制能平衡及保障債權人和債務人的利益，善用債務重組減少失業，並改善營商環境和鼓勵投資。鄭若驊又指，簽署《會談紀要》充份體現「一國兩制」的獨特性，令香港成為內地以外，唯一容許互認破產程序的司法管轄區，凸顯國家信任香港的司法制度，以及堅定支持香港作為國際法律樞紐。她認為，合作機制有望讓香港成為國家發展的助力，推展涉外法治化建設，為「法治中國」貢獻力量。