深圳擬聘四港籍公務員

亞洲多國的新冠肺炎疫情嚴峻，印度大爆發持續、台灣疫情反彈、新加坡疫情由低位回升、日本長時間未能擺脫疫情困擾。相比之下，香港疫情呈放緩狀態，但大家不能放鬆，只要走漏一名帶變種病毒的入境者，疫情又會反彈，現在港人要趁疫情平穩，加上疫苗供應充裕，早日去打針，不要令任何一劑疫苗過期而造成浪費，才能築起群體免疫城牆。 港府指出，考慮到復必泰疫苗的儲存、運輸要求高，須物流配套，加上社區接種中心運作需要大量人力物力，打復必泰疫苗的社區中心將於九月停止運作，但仍有其他處所，如醫院提供復必泰的接種服務。對於港人接種率偏低，若情況持續，會否令復必泰疫苗過期而報廢，港府沒有明確回應，只一再強調，...

2021-05-20