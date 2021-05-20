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深圳擬聘四港籍公務員

2021-05-20 列印
　　深圳市政府首次招募港澳籍公務員，計劃聘請四名港人。計劃去年底展開，開放五個公務員職位予港澳人士報名，涉及行政、金融、城市規劃、醫療監管等方面，共有四百四十六人報名。內地媒體報道指，獲聘的港人曾經在內地就讀大學及生活，有人即將入職深圳金融監管局。

　　深圳市委組織部表示，計劃不但有利於港人力資源融入大灣區建設，亦有利吸納具先進理念、專業能力及國際視野的港人，支持建設深圳中國特色社會主義先行示範區。



　　此外，有內地傳媒引述深圳學者指，今次是重磅、創新的舉措，具有破冰意味，顯示港澳居民到內地工作及生活，正逐步享受到同等待遇。

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