4.7億元重建華英中學暫撤回

政府昨日決定，暫時撤回造價約四億七千多萬元的何文田華英中學重建計劃，指現階段無法獲得工務小組的支持，會檢視重建計劃後，再決定何時提交撥款申請。華英中學回應指，會透過政府，向議員解釋重建的需要。有建制派議員早前則不點名批評，個別中學「有參與」不同社會事件及騷亂，建議當局加強監督。在立法會工務小組委員會，財經事務及庫務局提出，撤回華英中學重建計劃的撥款申請，指早前在教育事務委員會聽到議員的意見，認為現階段無法獲得工務小組的支持，會檢視重建計劃後，再決定何時提交撥款申請。政府原本建議撥款四點七億元予華英中學用於拆卸重建，在三月三十日的教育事務委員會上，委員會副主席、工聯會議員麥美娟質疑項目造價高昂。委員會主席、經民聯梁美芬則不點名批評，個別中學「有參與」不同社會事件及騷亂，建議教育局即使批出撥款，其後都要加強監督。