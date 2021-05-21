打疫苗前驗身大增 發現毛病 通波仔排長龍預約手術爆滿

本港受新冠肺炎病毒侵襲逾一年半，市民尋求接種疫苗自保，但不少人不清楚自己的健康狀況，先去檢查身體，部份人不驗猶自可，一驗發現隱疾，除了血壓高和糖尿病等初期徵狀外，不少人驚覺自己心血管閉塞，須做通波仔手術。有心臟科醫生指出，估計全港約有百分之八人口患心血管疾病，只有一半人因覺得不妥或驗身才知患病。他指，本港掌握通波仔技術的醫生不足一百人，而近期為打疫苗而驗出的心血管病人大增，導致預約通波仔手術亦大排長龍。新冠疫苗接種計劃開展逾八十天，市民為確保自己身體適宜打針，主動驗身。王先生（化名）向本報透露，自己屬中年人士，身體向來沒甚麼大問題，原本打算接種疫苗，但看了不少報道指在接種疫苗後出現不良反應，他擔心打針後會有副作用，為安全起見，在打針前先接受身體檢查，結果令他十分意外，驗身報告指他其中一條心血管閉塞，需要即時接受通波仔手術。儘管已完成手術，他仍在等候醫生指示，何時才適合接種第一劑疫苗。市民為打疫苗，亦紛紛尋求體檢服務。觀塘區區議員王嘉盈表示，自三月下旬起，先後為區內居民推出三次驗身服務，每人驗二十三項健康檢查收費二百八十元，街坊反應十分積極，每次名額均迅速爆滿。有市民坦言：「希望拎咗份報告」，才預約接種疫苗，較為安心。驗身服務受歡迎心臟科專科醫生黃品立接受本報查詢時說，業內人士向他說，最近的確多了市民在決定打針前，主動往私家醫院或診所接受全面身體檢查，「一抽血先知出事」，加上心血管檢測，不少人被驗出原來有心血管問題，須接受治療，才適宜接種疫苗。黃品立指，按統計全港約有兩至三成人口是高血壓患者，約一成二人有糖尿病，約四成半以下人口膽固醇過高，以及約有百分之八港人患有心血管疾病，惟少於一半人知道自己病情和需要即時治療，其他人不知自己有心血管隱疾，導致延誤治療。多間私院預約爆滿他說，計及公、私營醫療體系，全港約有二百名心臟科專科醫生，當中少於一百人掌握通波仔手術，由於部份人已移民或退休，服務供應緊張，近期多了市民驗身而需要接受通波仔手術，多間私家醫院及心臟手術中心的預約爆滿。據香港亞洲心臟中心早前指，私院通波仔手術費由十萬至三十萬元不等，公院約為五萬至八萬元，但輪候非緊急性的通波仔手術，一般需時達半年或以上。心血管疾病是全球頭號殺手，而心臟病亦是本港第三常見的致命疾病。根據資料，香港每日平均有十六人死於心臟病，而病徵或包括心絞痛、心律紊亂、暈眩、出汗、噁心和四肢無力，而患心臟衰竭的病人會出現氣促和雙腳水腫。