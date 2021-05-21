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印疫情仍嚴峻 今年不出口疫苗

2021-05-21 列印
　　印度的新冠肺炎疫情依然嚴重，昨天新增二十七萬六千宗確診，較前日的二十六萬宗略為回升，連續四日少於三十萬宗，再多三千八百七十四人去世，累計二千五百七十七萬人染疫，二十八萬七千人死亡。當地一項民調顯示，疫情嚴重打擊總理莫迪的支持度，非常滿意莫迪表現的受訪者由去年的六成半，大減至最近的三成七。

　　外電報道指出，印度的疫苗製造商面對當地需求激增和原材料缺少等原因，政府預料今年年底前都不會對外出口疫苗，並期望八至十二月內，生產二十億劑疫苗。印度疫情嚴重，亦影響環球航運，因為不少具備特殊技能的船員，均來自印度。另外，鄰國尼泊爾新增逾八千人確診，二百四十六染疫亡，創單日死亡病例新高。



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