醫管局表示，有部份新冠患者在康復後三個月，肺活量仍低於正常水平。瑪嘉烈醫院傳染病中心醫務總監曾德賢指，在跟進的一千三百多名出院病人中，有一成六人要定期進行肺功能測試，其中有四成半人出院三個月後，擴散肺活量仍低於八成的正常水平；另有一成六人在出院九個月後，肺功能仍未回復正常，部份人連追巴士、上樓梯都未必做到。九龍西醫院聯網部門經理胡潔瑩（圖）指，有病人在治療期間曾出現幻覺，其後被轉介至臨牀心理科跟進。她表示不少患者出現心理影響，未必與病情有關，形容疾病或壓垮他們的最後一根稻草，醫管局會提供心理治療，改善病人的情況。