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四月份領綜援個案跌0.3%

2021-05-21 列印
　　社會福利署昨日表示，四月份有二十二萬三千一百五十四宗領取綜援個案，較三月份下跌六百三十八宗，按月跌幅為百分之零點三。

　　社署又指，就個案類別分析，失業類別個案保持平穩，有一萬九千八百零一宗，數字較去年一月增加約百分之五十七點三。



　　今年二至四月的失業類別個案的平均每月申請數字為七百八十九宗，數字較一至三月下跌百分之七點八，或較去年二至四月減少百分之六十三點六。

　　低收入類別個案的按月跌幅為百分之一，有二千三百九十八宗。

　　永久性殘疾類別個案及單親類別個案均上升百分之零點一，分別有一萬七千五百二十三宗及二萬四千八百五十一宗。

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