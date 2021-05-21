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第四輪指定檢疫酒店涉8500房

2021-05-21 列印
　　政府昨日公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，涵蓋三十一間酒店，提供約八千五百間房間。政府發言人表示，因應市場需求，在新一輪繼續安排較多提供較低房價的酒店，其中提供房價五百元或以下房間的酒店由十三間增至十七間。

　　政府共收到四十八間酒店的申請，經評估後，揀選了三十一間作為第四輪指定檢疫酒店，合約期由六月二十日至八月三十一日。為進一步加強外防輸入，規定所有從指明地區抵港人士，必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。



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