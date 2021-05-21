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美股中段升220點

2021-05-21 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報三四一一六點，升二百二十點；納指則報一三五○九點，升二百零九點。滙控美國預託證券價格見四十八點九四港元，升零點四九港元；騰訊則見六百零四點三八港元，跌四點六二港元。紐約期金報每盎司一千八百七十九點二美元，跌二點三美元；紐約期油則報每桶六十二點九七美元，跌零點三九美元。

　　美國就業市場逐步改善，上周首次申請失業救濟人數為四十四萬四千人，按周減少三萬四千人，較市場預期的四十五萬人為佳。



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