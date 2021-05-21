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中醫診所連遭爆竊 拘雌雄賊

2021-05-21 列印
　　旺角荔枝角道友豐大廈一間中醫診所，兩周內三度被賊人爆竊案，警方深入調查後，昨午在太子基隆街及大南街附近發現涉案可疑男子，將其拘捕。探員疑犯帶押返界限街十二號興隆大廈住址搜查期間，發現屋內一名女子疑與案有關，將懷疑雌雄竊賊一併帶署調查。

  據了解，被捕兩雌雄賊年約四十歲，有爆竊案底。遭連番爆竊中醫診所，本月六日至十八日內，三度遭賊人光顧，共損失財物逾六萬元。



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