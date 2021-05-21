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酷熱行山兩客中暑

2021-05-21 列印
酷熱行山兩客中暑
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　　西貢龍蝦灣及綠蛋島，昨日先後有行山人士疑中暑暈倒及跌傷意外。昨午一時許，天文台仍發出酷熱天氣警告，西貢區錄得氣溫攝氏近三十四度。一名年約五十歲男子，在龍蝦灣行山期間，疑不堪炎熱疑中暑暈倒及跌倒腳部受傷。有行山人士發現報警，飛行服務隊直升機到場將事主救起送東區醫院救治（見圖），他送院時半清醒。

　　另外，下午三時許，一名中年男子西貢綠蛋島行山時疑中暑不適跌傷，事後清醒送院。



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