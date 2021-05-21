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公職人員須宣誓今刊憲

2021-05-21 列印
公職人員須宣誓今刊憲
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　　特首林鄭月娥（見圖）昨日簽署經立法會通過的《二○二一年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，《條例》今日刊憲公佈，並正式生效。

　　林鄭月娥指這條例為「愛國者治港」的原則踏出重要的一步。《條例》訂明擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區的提述的涵意，引入區議員須作出宣誓的規定等。林鄭月娥指，《條例》完善《基本法》規定的宣誓安排，和有效處理公職人員宣誓就職後因從事違反誓言的行為而須承擔的法律後果，有助「一國兩制」貫徹實施。



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