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海洋公園「魚」樂零距離 觀賞餵飼珊瑚魚

2021-05-21 列印
■參加者戴上潛水鏡走進海洋奇觀淺水區域，觀賞珊瑚魚。
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　　海洋公園將在六月二日至八月二十九日的特定日子，推出浮潛體驗—「魚」樂零距離，在這個夏日限定活動，為期待與無數魚類及色彩鮮艷的珊瑚近距離見面的訪客而設。

　　參加者戴上潛水鏡走進海洋奇觀淺水區域，便可觀賞過百種逾千條珊瑚魚，有機會餵飼珊瑚魚，公園護理員亦會分享珊瑚與海洋生物的保育小知識。參加者亦可於活動兩天前聯絡公園，確認隨團拍攝服務。



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