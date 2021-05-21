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廉署起訴國泰三員工 涉收賄助購平價機票

2021-05-21 列印
　　廉政公署昨日起訴三名國泰前任及現職僱員，涉嫌收受九點八萬元，協助他人以員工福利，購買七十五程機票，國泰因此損失一百一十六萬元。

　　案情指，涉案的國泰三十四歲前艙務長，及兩名二十六和三十一歲現職與前機艙服務員，於二〇一八年至二〇一九年六月，分別收受二點七萬至三點九萬，提名一名女子及其朋友作為同行旅伴，利用員工福利購買機票。國泰航空禁止其員工透過提名他人為其同行旅伴而收取利益。三名被告獲准保釋，下周二在東區裁判法院應訊。



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