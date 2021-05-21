國安法案件不設陪審團 覆核遭駁回

首名涉嫌違反《港區國安法》案件將於六月二十三日開審，律政司司長早前引用《港區國安法》第四十六條發出證書，指示案件不設陪審團審理，將改由三名法官組成的審判庭審理。被告唐英傑早前入稟提出司法覆核，高等法院法官李運騰（見圖）昨日頒佈書面判詞，駁回唐的司法覆核申請許可，指唐提出的理據沒有合理爭辯，駁回唐的司法覆核申請許可，平衡情況後不作訟費命令。李官在判詞中指出，律政司司長鄭若驊基於保障陪審員及其家人的人身安全，以及考慮到若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險，才引用《港區國安法》第四十六條發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。該條例旨在針對與危害國家安全有關的罪行在高等法院原訟法庭的刑事訴訟程序，而條例為原訟法庭處理《港區國安法》案件的刑事訴訟程序，創造了一種新的審判方式，即在毋須有陪審團的情況下進行刑事訴訟案件審理。