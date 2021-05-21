李官在判詞中指出，律政司司長鄭若驊基於保障陪審員及其家人的人身安全，以及考慮到若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險，才引用《港區國安法》第四十六條發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。該條例旨在針對與危害國家安全有關的罪行在高等法院原訟法庭的刑事訴訟程序，而條例為原訟法庭處理《港區國安法》案件的刑事訴訟程序，創造了一種新的審判方式，即在毋須有陪審團的情況下進行刑事訴訟案件審理。
國安法案件不設陪審團 覆核遭駁回
李官在判詞中指出，律政司司長鄭若驊基於保障陪審員及其家人的人身安全，以及考慮到若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險，才引用《港區國安法》第四十六條發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。該條例旨在針對與危害國家安全有關的罪行在高等法院原訟法庭的刑事訴訟程序，而條例為原訟法庭處理《港區國安法》案件的刑事訴訟程序，創造了一種新的審判方式，即在毋須有陪審團的情況下進行刑事訴訟案件審理。
打疫苗前驗身大增 發現毛病 通波仔排長龍預約手術爆滿
本港受新冠肺炎病毒侵襲逾一年半，市民尋求接種疫苗自保，但不少人不清楚自己的健康狀況，先去檢查身體，部份人不驗猶自可，一驗發現隱疾，除了血壓高和糖尿病等初期徵狀外，不少人驚覺自己心血管閉塞，須做通波仔手...
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地論文早揭大廈建設存問題 深圳賽格大廈連續三日晃動
深圳賽格大廈周四疑再發生晃動，已是該大廈一連三日發生晃動情況。管理處保安其後通知高層商戶撤離。有內媒揭發一篇二十年前的碩士論文已指出賽格大廈建設存在問題，包括「設計圖沒做完就開始施工」和「天線晃動」等...
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
研發新冠疫苗致富 九人晉身億萬富豪行列
新冠肺炎打擊全球經濟，不過有人亦抓緊機會逆市賺錢。疫下疫苗供不應求，研發疫苗已令九人晉身億萬富豪行列。有聯盟為此呼籲，終結製藥公司對疫苗技術的「壟斷控制」。 非政府組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）及「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）周四表示，有九人因疫苗獲利，已成為億萬富豪。據報，這九名億萬富豪新貴的淨資產總額達到一百九十三億美元（一千四百九十六億港元），足夠讓低收入國家的所有人口全面接種一點三次。 新登場的疫苗億萬富豪中，排名居前的是莫德納（Moderna）公司行政總裁邦塞爾（Stephane Ba...
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，Q房網聯席營業董事招潔冰指，小西灣藍灣半島單日連沽兩伙，當中包括8座低層G室，面積594方呎，三房一套間隔，望泳池景，獲買家以998萬購入，呎價1680...
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
上周失業救濟初領人數減3.4萬 就業數據好轉 杜指升188點
美國首次申領失業救濟人數好轉，創出疫情以來新低，美股周四早段在科技股帶動下向好，杜指曾上升337點報34233點，升幅1%；納指升241點，升幅1.82%，報13541點；標指升47點或1.15%，報...
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
西甲尾輪風流波 卡迪斯「利」和
升班馬卡迪斯今季演出叫人喜出望外，周五西甲最後一輪例行公事作客已護級成功的利雲特，大有機會悶和皆大歡喜。事關前者中鋒尼格度事先張揚兩軍勢踢風流波，而且本身跟對方射手羅渣馬迪同陷入球荒，加上對賽往績支持，和局可捧。（Now632台周六凌晨3:00直播） 卡迪斯今季長期在七至十五位俳佪，演出叫人驚喜，如能夠保持目前的第十二位衝線，也平了本身西甲史上最高排名，而利雲特目前排第十四位，亦早已護級成功。兩隊同樣無欲無求，陣中唯一星將尼格度預言雙方將打風流波：「大家早已完成護級目標！」 兩軍上岸戰意欠奉 兩隊爭勝決心成疑之餘，各自首席射手同陷入球荒，也成悶和另一因素。尼格度西甲...
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【#音樂回帶】夢劇院拆夥後「單飛」出碟 劉文娟唱《神話》帶強烈Enigma風格
八十年代末二人組合夢劇院由李敏及劉文娟組成，經歷四張專輯後於1991年拆夥，劉文娟轉為「單飛」續闖樂壇，成績不錯，經典作《神話》更帶有強烈德國組合Enigma的風格，唱片公司更索性炮製此歌的「Enig...
2021-05-17
- 初夏換新裝 仲有優惠等緊大家
- 【米珠蓮】懷舊點心茶館
- 【日本今周熱話】Pokémon Tokyo Banana比卡超伊布特別版｜日本7-11便利店同時有售
- 【靚聲真無線】Master & Dynamic降噪真無線新作MW08鈹單元加碼至11mm 升級aptX Adaptive編碼 Hi-Res串流享樂冇難度
- 【日本今周熱話】西武園遊園地重開｜3大亮點 昭和時代懷舊風 哥斯拉大激鬥 阿童木小白獅陪你玩
- 打造Home Salon 簡易護髮攻略
- 【李居明大師會客室】我為何要寫近代史名人毛澤東？
- 【法國五月2021精選節目】藝倡畫廊《中國超現實主義》6位藝術家15件佳作詮釋超現實主義
- 【2021百想藝術大賞】韓女星走紅地毯穿搭 黑白色晚裝裙最受歡迎
- 【中環街市活化】變身打卡遊樂場｜懷舊元素 立體錯視藝術 法國五月藝術節共冶一爐
- 【PS4/PS5】PlayStation好玩活動 「Days of Play」打機獎賞任務開催
- 今日上市 Caddy Life 七座家庭樂
- 【追加S888細芒旗艦！】ASUS Zenfone 8系列雙旗艦現身 Flip版鏡頭繼續翻5.9吋細芒效能操控有驚喜
- 【本地文化】將軍澳廣場香港文字展覽「拾字看城」 設有工作坊可以親身體驗活版印刷以及霓虹燈拼圖
- 【食玩王｜灣仔揾食】灣仔克街川菜小店 款式多而且夠麻夠辣超出色！必食$28麻辣鴨血入味之餘仲份量多
- 卡地亞自然主義高級瑰寶
- 【旺角新食店】馬來西亞過江龍「霹靂南洋」 主打正宗馬拉菜 地道家傳秘方 必食老巴剎肉骨茶+霹靂當仁牛腩煲
- 【日本爆紅到韓國2歲妹妹】史上最年輕歌手村方乃乃佳，超萌可愛歌聲拍廣告Kawaii呢！！！
- 【Leo Sir出動】 汽車鍍膜點揀？
- E-Pace + F-Pace 兩大四驅豹 小改出籠
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
狂接10廣告 自稱「ViuTV洪天明」係咁客串 直擊193鬧市拍外景 變Fans見面會
「三爺」193（郭嘉駿）@ERROR因反擊曾志偉收視言論，被網友封為「娛樂圈清泉」，不但IG追蹤人數暴增，ERROR主持舊節目及熱播《ERROR自肥企画》亦成全城熱話，三爺在節目中親自填詞新歌《睡到三...
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——詳列病症數據 釋打針疑慮
新冠肺炎疫苗接種計劃將踏入第四個月，已為市民接種合共二百多萬劑疫苗，迄今為止，全港十六歲以上人口的接種率約一成八，遠低於群體免疫所需的七成，反映不少市民對打針抱觀望態度。前天港府首次公佈所有接種疫苗後死亡、中風、急性冠心病、流產、面癱的大數據，比率均十分低，也沒有證據與疫苗有關，大大增加了透明度，亦力證疫苗風險極低。當局應致力微調大數據，愈仔細愈好，讓客觀數據鼓勵市民去打針。 政府首次公佈打針後死亡以致各類發病的數據，遲來好過不來，除了比率低之餘，對照不打針市民的背景發病率，亦屬低水平，令公眾掌握具體數據，不再靠估，不再人云亦云。隨著更多市民接種疫苗，政府承諾每逢周三會公佈...
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——速遞奇兵沙田銀瓶力爭上位
蔡約翰於周三晚谷戰憑「聲勢」與「平海歡星」一熱一冷進帳兩場頭馬，暫時就憑這兩仗勝仗領先於方嘉柏，而周日田戰，蔡約翰又有望多添戰功，皆因麾下新星「速遞奇兵」又再上陣，雖然是初跑級際賽事，但以其出道以來四戰全勝兼場場贏得輕鬆的姿態，在是場千二米三級賽沙田銀瓶，實屬擂台躉角色。與此同時，這匹三歲馬評分已由五十二分火速增至一百分，大有機會在季尾的冠軍人馬頒獎禮上，獲最大進步馬匹獎。不過由於牠早於上季來港，所以未合資格競逐最佳新馬殊榮，該獎項當會成為五戰全勝的希廄「佳運財」之囊中物。 馬場浮世繪
2021-05-21
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6