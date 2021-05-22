送餐券戲票樂園門票 商界自發獎賞打針

本港新冠疫苗接種速度緩慢，開打三個多月，至今少於百分之二十的合資格者已注射第一劑。多個界別均設法提升接種率，商界籌劃發起獎賞行動「谷針」，行政會議成員林健鋒指推動向已接種疫苗者提供優惠，包括主題樂園門票、電影戲票等，更指海洋公園、昂坪360等機構都支持計劃。另外，包括香港大學等多所學府，亦要求學生在新學年打針，以恢復正常校園生活。行政會議成員林健鋒昨日表示，本港疫苗接種率較低，情況不理想，需要急起直追，正推動工商界向已接種疫苗人士提供獎賞，包括在消費或餐飲方面，提供自助餐套票、主題樂園門票、戲票和免費機票等，海洋公園和昂坪360均表示願意送出獎品；酒店業界樂意提供Staycation優惠套票；而他曾接觸娛樂業界，都有意願送出電影門票。林健鋒：政府可加碼派消費券他說曾向機管局建議，將早前斥資二十億元預購的五十萬張機票，預留部份給已接種疫苗的市民，指機管局對有關做法持開放態度。他又認為政府應更積極提供接種疫苗誘因，如「加碼」派發電子消費券或一筆過發放等。林強調不會強迫市民接種疫苗。其實中華廠商聯合會會長史立德早前曾獻計，參考外國做法讓已接種疫苗市民每星期可參加抽獎一次，頭獎一百萬元。海洋公園發言人指樂意支持向已接種疫苗的顧客提供特別優惠，正研究細節安排。昂坪360發言人表示，公司現階段對計劃持正面態度，如有進一步資料將會再作公佈。香港餐飲聯業協會會長黃家和指任何有助帶動食肆生意的計劃，都會盡力作出配合，亦期望愈來愈多食客完成接種疫苗。多間大學要求師生打針除了在商界鼓勵市民打針，多間大學亦陸續公佈師生要打針的規定。繼中文大學早前要求在新學年入住宿舍的學生接種疫苗後，科大校長史維亦向全校師生發信，指為了在新學期恢復正常教學，鼓勵所有學生、職員接種疫苗，否則需定期檢測。港大則指由八月二十五日起，所有入住港大宿舍的學生均須接種疫苗，否則要每周檢測一次；嶺大強烈建議學生和職員重返校園時完成接種疫苗，或做病毒檢測。