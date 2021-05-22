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餐飲業搶消費券客 再推七月七折

2021-05-22 列印
■餐飲業擬再推「七月七折，八月八折」優惠。
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　　除了推獎賞「谷針」，五千元電子消費券最快暑假起開始接受登記和使用，餐飲及零售業界亦「嚴陣以待」，推出各項優惠吸客。有消息人士對本報說，餐飲業今個暑假會再次推出「七月七折、八月八折」計劃，有關細節預料在短期內公佈。

　　本港去年暑假受第三波疫情襲擊，市民亦收到政府派發的一萬元現金。為吸引食客消費，立法會飲食界代表張宇人舉辦「七月七折、八月八折」計劃，鼓勵食肆在七月推出晚市七折優惠，八月則提供八折優惠，吸引逾千間食肆參與。



　　餐飲聯業協會會長黃家和說，業內最新失業率回落至約百分之十二，即使未回復到疫情前的水平，但生意正逐步回穩。他透露隨着消費券即將發出，餐飲業會聯同其他界別合力推出優惠。批發及零售界議員邵家輝亦指，有能力的商戶正積極推廣以優惠價推銷產品，吸引顧客使用消費券。
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