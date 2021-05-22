七旬隱形富婆墮電騙案 失近800萬拘「特務」

荃灣一名七旬「隱形富婆」，早前遇假冒官員電騙黨，誤信對方可用錢抵押以調查還清白，三個月前被一名「特務」騙徒兩度帶往一間借貸公司，將其亡夫留給她的兩個舖位所抵押款項存入戶口後，再將戶口及個人資料給對方；直至月前才驚覺戶口內存款及抵押店舖款項近八百萬元被提走報案。警方前日在筲箕灣將「特務」拘捕，但騙款仍未尋回。據了解，七十歲女事主退休前為收銀員，平時較少留意防騙訊息，與數年前身故丈夫及兒子同住荃灣綠楊新邨，亡夫遺下兩個分別值四千萬及二千萬元荃灣區舖位。東九龍總區重案組莫子威總督察稱，去年九月十八日，女事主接獲訛稱香港行政法院職員騙徒電話，指她在內地干犯貪污罪行，更將電話轉駁至自稱上海公安同黨，迫使受害人以錢還清白。去年九月至十二月期間，受害人持續收到騙徒的來電，對方通話中得知她雖沒有太多現金，但手持兩個物業。將兩舖位抵押款項交騙徒至去年十二月三十日，自稱「特務」騙徒趁受害人寓所無其他人，前往帶受害人乘的士往中環一間持牌借貸公司，用一個物業作按揭，貸款三百萬元。騙徒食髓知味，翌日再帶受害人到同一借貸公司，用另一舖位再按揭得三百萬元。受害人其後按騙徒指示，將六百萬元存入自己銀行戶口，並將銀行卡及密碼交予對方。今年三月十二日，騙徒再要求受害人二按貸款時，她才發現銀行戶口一百九十萬元存款及六百萬元貸款不翼而飛報警。警方深入調查後，前日掩至筲箕灣將「特務」拘捕，在其住所起回受害人銀行卡、與受害人保持溝通的手機，但未尋回事主被騙款項。被捕二十八歲姓蕭疑犯，報稱無業，居住筲箕灣道一單位，他涉嫌以欺騙手段取得財產被扣查。他報稱亦是電騙受害人，去年遭騙去一萬元；其後被招募為「特務」，案中獲三萬八千元酬勞。