  • 2021年5月22日 星期六
  • 31º
  • 74%
熱門： 疫苗綠置居啟德空中花園台灣麥明詩

日報新聞 > 港聞

印度多25.9萬確診

2021-05-22 列印
　　印度再多二十五萬九千人確診新冠肺炎，連續五日錄得少於三十萬宗個案。在疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦，有九十名新冠康復者死於毛黴菌症（又稱黑真菌症），另有約一千五百宗毛黴菌症個案。當地醫生估計是長期處方類固醇所致，類固醇雖可減輕肺炎，但同時令患者的血糖升高，免疫力降低，更易感染毛黴菌症。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd