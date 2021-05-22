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18物管公司向業主回饋「保就業」補貼

2021-05-22 列印
　　政府表示，十八間大型物業管理公司已根據政府要求，回饋保就業計劃第二期補貼予業主或業主立案法團，總額約五億元，佔其獲批的保就業計劃第二期補貼約九成半，遠高於政府規定的八成補貼額，約一千五百個住宅物業及有住宅單位的物業受惠。回饋方式包括有時限的管理費減免或把款項存入有關業主立案法團、業主委員會的獨立銀行戶口。保就業計劃代理人已查核有關物管公司所提交的所有回饋證明，並額外抽樣聯絡九十個業主和業主立案法團查證，至今沒有違規情況。



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