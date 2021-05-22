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前港腳缺席淋油案遭通緝

2021-05-22 列印
前港腳缺席淋油案遭通緝
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　　被封為「壞孩子」的前港腳卓耀國（見圖）早前涉及多宗淋紅油收數案，卓今年一月亦涉向將軍澳康盛花園一單位淋紅油非法追債，被控一項刑事毀壞罪。案件昨在觀塘法院提堂，惟卓沒有出庭應訊，錢禮主任裁判官下令發出拘捕令。

　　報稱足球運動員的被告卓耀國，二十六歲，被控於二一年一月十六日，在香港新界將軍澳寶琳北路一號康盛花園一單位，無合理辯解而損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。控方指被告無案底，但現正處於兩宗同類案件保釋期間。



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