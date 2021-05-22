現場為偉業街二百二十三號宏利金融中心對開，行人路種有數棵約十米高大樹，昨午一時許，四十五歲姓林女子陪同女東主路經時，其中一棵樹上長約四米、十厘米直徑的樹椏，突然折斷墮下，擊中林女後腦，當場受傷倒地。警方數名反恐特勤隊隊員，剛巧乘警車路經，見女事主受傷倒地即落車上前安慰及協助急救，報警後直至救護員到場，傷者事後獲送院，治療後無大礙。肇事大樹經初步檢驗，相信無即時危險，由於正值午飯時間，人來人往，警方要求中心職員圍封倒塌位置及善後。
觀塘塌樹椏 擊倒女途人
現場為偉業街二百二十三號宏利金融中心對開，行人路種有數棵約十米高大樹，昨午一時許，四十五歲姓林女子陪同女東主路經時，其中一棵樹上長約四米、十厘米直徑的樹椏，突然折斷墮下，擊中林女後腦，當場受傷倒地。警方數名反恐特勤隊隊員，剛巧乘警車路經，見女事主受傷倒地即落車上前安慰及協助急救，報警後直至救護員到場，傷者事後獲送院，治療後無大礙。肇事大樹經初步檢驗，相信無即時危險，由於正值午飯時間，人來人往，警方要求中心職員圍封倒塌位置及善後。
送餐券戲票樂園門票 商界自發獎賞打針
本港新冠疫苗接種速度緩慢，開打三個多月，至今少於百分之二十的合資格者已注射第一劑。多個界別均設法提升接種率，商界籌劃發起獎賞行動「谷針」，行政會議成員林健鋒指推動向已接種疫苗者提供優惠，包括主題樂園門...
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完成檢測始重開 賽格大廈禁進出
連續三日晃動的深圳華強北賽格大廈，昨日起禁止進出，須等相關檢測工作完成後，才再有序開放。深圳當局指，專業機構對賽格大廈的震動情況進行實時監測，而檢測數據正常，大廈主體結構安全，震動具體原因尚要調查。 ...
2021-05-22
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Google紐約開實體店賣自家產品
美國Google集團日前宣布，將於今年六月在紐約市開設首家實體零售店，出售集團研發及生產的實體產品，如智能電話等。比起其競爭對手蘋果公司的實體零售業務，Google遲了二十年才起步。 這家零售店位於紐約市曼克頓的切爾西區，距離蘋果專門店只是數個街口。這家新店將會出售Google的Pixel品牌手機、Nest電子產品、Fitbit電子手環和Pixelbooks電腦等。根據集團發表的最新一篇網誌，這家專門店內將會有「專家」駐場，解答顧客的問題及提供協助。 Google表示：「這是我們硬件旅程的重要一步。我們的顧客在購物之前，仍然想體驗一下實物，拿上手感受一下。」集團亦曾指，研發...
2021-05-22
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鴨脷洲逸南427萬入場
鴨脷洲單幢盤逸南繼日前開放一房示範單位予傳媒參觀後，隨即於昨日（21日）公佈首批50伙價單，包括開放式及一房戶，折實價427.606萬起。 恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，「逸南首批50伙，...
2021-05-22
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比亞迪染藍成真 信光碧服爆冷入恒指
恒指公司昨日公佈成份股變動，比亞迪（1211）終於成功染藍，惟信義光能（968）及碧桂園服務（6098）卻爆冷入選，由於未有成份股遭剔出，成份股數目將由55隻增至58隻。由於多隻重磅新經濟股均未獲納入...
2021-05-22
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煞科爭冠 馬體天命所歸
西甲冠軍誰屬今晚最後一輪揭曉，有兩分優勢的一哥馬德里體育會作客華拉度列，次席的皇家馬德里則主場硬撼維拉利爾。牀單軍團有射手蘇亞雷斯着火，相反銀河艦隊中鋒賓施馬季尾忘帶射門鞋，而且前者過去八次以榜首身分出戰煞科冠軍戰都順利封王，皇馬卻未曾於最後一輪後上奪冠，跡象可見天助馬體會捧盃。 阿蘇領軍死球必殺 馬德里體育會今晚作客擊敗華拉度列即封王，除了蘇亞雷斯和歷史數據兩大優勢外，眾將近日也苦練罰球。此舉有助增加數胡板斧，還隨時重演一三至一四球季藉角球建功捧盃歷史，一於捧讓球主客和讓一球「客勝」。（Now632台周日凌晨0:00直播） 牀單軍團周四苦練死球，三位罰球專家佐治高基、安...
2021-05-22
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電動車價格未來10年持續調低
隨着電動車逐漸成為全球市場的大趨勢，早前摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師指出，電動車價格在未來10年將會持續調低，售價甚至乎可以降至現時1/10，約為3千至5千美元也不感意外。據有關報...
2021-05-18
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《廉政行動2022》挑戰扮好人角色 譚俊彥覺得破格：類似《無間道》
譚俊彥昨日出席無線劇集《廉政行動2022》宣傳活動時表示，他在劇中有不少動作戲，並透露自己的角色較破格，表面是好人，但內裏是壞人，類似經典港產臥底題材電影《無間道》！ 譚俊彥、袁偉豪、蔡思貝、...
2021-05-22
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好好過日子——人間煙火享太平
去年碰到徐錫安兄的時候，他告訴我在為「太平館」寫本書。前兩天碰到他，說書已經寫好了，交給出版社，今年書展面世。「太平館」一八六○年由他高祖徐老高創立，五代傳承，到二○二○年，正好一百六十周年，一間飯店經百年而不衰，很不容易，可喜可賀，值得著書立傳。 「太平館」經歷的時代，見證了從清朝到民國到中華人民共和國的朝代更替，活脫脫就是一部中國近代史，一百六十年以來，在「太平館」長長的顧客名單中，有許多聲名顯赫，把握了中國命運的人物，這也就令「太平館」變成了一個中國現代史的舞台，風雲人物都在關鍵的場口交錯出現，你方唱罷我登場，國家興亡，時代變遷，連續劇演到今天，依然熱鬧。而台上的角色...
2021-05-22
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馬場浮世繪——將王祈遮打盃贏馬開齋
渣打冠軍暨遮打盃將在明日舉行，「將王」接連在打吡和皇太后紀念盃失利後，今次將易配巴度。韋達表示此駒可能跑二千米最合，不過從牠競逐打吡時末段走勢，應可以扳至今賽途程二千四百米，而上場牠競逐皇太后盃，早段步速實在太慢，加上起步後搶口望空，落敗不能作準。希望今場步速正常，馬兒能發揮實力，贏出在港首場頭馬。 馬場浮世繪
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