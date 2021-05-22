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觀塘塌樹椏 擊倒女途人

2021-05-22 列印
■女途人被樹擊傷，數名反恐特勤隊隊員見女事主受傷，上前協助急救。
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　　觀塘發生塌樹傷人事件，一棵種植於行人路大樹，其中一截長約四米樹椏折斷，擊傷一名女途人頭部。警方反恐特勤隊乘警車途經見狀，立即落車為女傷者施救及報警送院。

　　現場為偉業街二百二十三號宏利金融中心對開，行人路種有數棵約十米高大樹，昨午一時許，四十五歲姓林女子陪同女東主路經時，其中一棵樹上長約四米、十厘米直徑的樹椏，突然折斷墮下，擊中林女後腦，當場受傷倒地。警方數名反恐特勤隊隊員，剛巧乘警車路經，見女事主受傷倒地即落車上前安慰及協助急救，報警後直至救護員到場，傷者事後獲送院，治療後無大礙。肇事大樹經初步檢驗，相信無即時危險，由於正值午飯時間，人來人往，警方要求中心職員圍封倒塌位置及善後。



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