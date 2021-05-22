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客貨車突起火 司機棄車逃生

2021-05-22 列印
客貨車突起火 司機棄車逃生
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　　銅鑼灣發生行駛中車輛着火意外，昨傍晚六時許，一輛客貨車沿東區走廊東行至近興發街的橋面時，車頭突然冒煙起火，司機見狀立即將車停路邊及棄車逃生。消防員接報到場時，客貨車已陷於火海，開喉撲救約十五分鐘撲滅，無人受傷。

　　受火警影響，警方一度將現場東行線封閉讓消防員救火，現場東行線車龍一度塞至香港演藝學院，直至火警撲滅解封後，交通才陸續恢復。



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